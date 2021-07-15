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Синоптик назвал сроки завершения аномальной жары в России

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Синоптик Шувалов спрогнозировал завершение аномальной жары в России

Аномальная жара в России завершится неравномерно, начиная с выходных, однако сроки будут зависеть от региона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил синоптик Александр Шувалов.

«Что касается средней полосы, перемены в погоде начнутся в выходные. На северо-западе, в Ленинграде, Пскове и Великом Новгороде чуть пораньше — в пятницу или субботу. Но поначалу они будут не стремительными и не очень заметными — от 33-34 градусов вернется к 29-28 градусам, пройдут локально грозовые дожди, но они могут быть местами очень хорошими с приличным количеством осадков», — сказал он.

С середины следующей недели ощутимые осадки можно ожидать в средней полосе России и Подмосковье. Начиная со среды будет ежедневный дождь и температура около 22-25 градусов, добавил специалист.

«Осталось подождать еще два-три дня, набраться сил и терпения. Сначала будет небольшое понижение, а потом с дождями — то есть жара и бездождие все-таки подойдут к концу. Третья десятидневка спровоцирует обвал продаж мороженого и холодных напитков», — заверил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиян ожидает жаркая погода до конца лета. По его словам, вторая половина июля и август в среднем будут жаркими. При этом это не означает, что жара будет постоянной — стоит ожидать колебаний температуры.

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