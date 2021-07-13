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Вильфанд предупредил россиян о «махровой» жаре и «мешках холода»
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Россиянам предрекли жаркую погоду до конца лета

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Вильфанд пообещал жаркую погоду в России на протяжении всего лета

Россиян ожидает жаркая погода до конца лета. Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

«Вторая половина июля и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими», — предрек синоптик.

По его утверждению, это не означает, что жара будет сохраняться постоянно, так как ожидаются некоторые температурные колебания.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о «махровой» жаре. «Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На 8-9 градусов температура выше нормы». Кроме того он заявил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет ожидаться снижение температуры на 4-6 градусов ниже нормы.

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