Россиянам предрекли жаркую погоду до конца лета

Вильфанд пообещал жаркую погоду в России на протяжении всего лета

Россиян ожидает жаркая погода до конца лета. Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

«Вторая половина июля и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими», — предрек синоптик.

По его утверждению, это не означает, что жара будет сохраняться постоянно, так как ожидаются некоторые температурные колебания.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о «махровой» жаре. «Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На 8-9 градусов температура выше нормы». Кроме того он заявил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет ожидаться снижение температуры на 4-6 градусов ниже нормы.