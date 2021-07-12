Вильфанд предрек Земле повышение средней температуры

Средняя температура на Земле поднимется примерно на пять градусов тепла, если правительства стран и мировые компании не предпримут какие-либо меры, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете».

По его словам, предотвратить катастрофу можно сейчас, если создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу, переходить на «зеленую экономику». В таком случае, считает глава Гидрометцентра, повышение температуры не превысит 2 градусов. При этом, он отметил, что повышение до 1,5 градуса, как заложено в Парижском соглашении по климату, сейчас уже вряд ли возможно.

«Изменение климата неизбежно, но бояться этого процесса не стоит. Это не катастрофа! Нужно уже сейчас начинать адаптироваться к нему. Эти проблемы экономические, инженерные, управленческие», — заявил Вильфанд.

Он отметил, что лето 2021 года «аномально жаркое» — существенно жарче предыдущих за многие годы метеонаблюдений.

«Тренд на потепление ощутим, а далее будет еще более явным. Наиболее заметно теплеют зимние месяцы. Но и летом тоже происходит повышение температурного режима. Так, нынешний июнь в Москве занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений. За 143 года! Еще теплее был июнь 1999 года», — сказал Вильфанд.

Аномальную жару зафиксировали 10 июля в Кувейте. Температура воздуха прогрелась до 70 градусов. В тени зафиксировали 53,3 градуса жары. Это самое жаркое лето в эмирате Ближнего Востока за последние 70 лет.