Европа откажется от бензина

Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензина в пользу электрокаров. Как пишет Bloomberg, автомобили с нулевыми выбросами помогут европейцам в достижении амбициозных климатических целей.

Европейская комиссия намерена потребовать, чтобы относительно уровня текущего года выбросы от новых транспортных средств снизились на 65 процентов к 2030 году и на 100 процентов — к 2035-му. Особое внимание будет уделяться легковым автомобилям — на них приходится около 12 процентов всех углеродных выбросов ЕС. К 2030 году они должны будут на 37,5 процента стать безопаснее для климата.

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Аналитики Barclays считают, что автопроизводителям будет сложно достичь цели на 2030 год даже с помощью гибридных автомобилей, но это подтолкнет к более широкому производству электрокаров. Автомобильные компании заявили, что к концу десятилетия вся или почти вся их продукция будет на аккумуляторных батареях. К примеру, крупнейший производитель в Европе Volkswagen планирует, что с 2030 года 70 процентов продаж будет приходиться на электрокары. В то время как Renault собирается сделать экологичными 90 процентов машин, а Ford Motor — производить только электромобили.

Для массового внедрения электрокаров Еврокомиссия обяжет правительства стран ЕС установить зарядные станции через каждые 60 километров на основных автомагистралях.

Масштабный переход на чистый транспорт — часть пакета мер по достижению климатических целей, которые ЕС обнародует на следующей неделе. С их помощью блок планирует снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55 процентов относительно уровня 1990 года.

Европа надеется возглавить борьбу с глобальным потеплением, и к 2050 году стать первым в мире континентом с нулевыми выбросами. Однако, чтобы это случилось, необходимо в корне изменить все отрасли экономики. При этом труднее всего — сократить выбросы от транспорта и промышленности.