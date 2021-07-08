Автогигант бросил вызов Tesla

Автоконцерн Stellantis, занимающий четвертое место в мире по объему выпущенных автомобилей, потратит 30 миллиардов евро до 2025 года на электрификацию своих машин. Релиз компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чтобы конкурировать с Tesla, корпорация построит пять заводов по производству аккумуляторов для электрокаров — три в Европе, два в США.

«Сейчас отличное время, чтобы перевести стрелки часов и начать новую гонку. Мы на полной скорости движемся к электрификации», — приводит агентство слова гендиректора Stellantis Карлоса Тавареса.

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По оценкам компании, машины с низким уровнем выбросов выхлопных газов и электромобили займут к 2023 году более 70 процентов рынка в Европе и более 40 процентов в США.

В Stellantis сообщили, что все ее 14 брендов, среди которых Opel, Peugeot, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Maserati, полностью перейдут на электродвигатели.

Stellantis образован в начале 2021 году в результате слияния итало-американского FCA (Fiat Chrysler Automobiles) и французского Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme). В год концерн производит около 8,7 миллиона автомобилей, большую часть из которых обеспечивает FCA.

В конце января крупнейший автопроизводитель США General Motors объявил о полном отказе от бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году. Уже к 2025 году в линейке GM появятся 30 новых моделей электроавтомобилей.