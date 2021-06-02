Конкурент Tesla представил гиперэлектрокар за два миллиона евро

Хорватский автопроизводитель Rimac представил лимитированную серию электрических гиперкаров мощностью в 1914 лошадиных сил и стоимостью около двух миллионов евро. Первая партия автомобилей поступит на мировой рынок уже в 2021 году, пишет Bloomberg.

Один из конкурентов Tesla и поддерживаемая немецким заводом Porsche компания Rimac, выпускающая электромобили, трансмиссии и аккумуляторы, презентовала свой новый полноприводный гиперкар Nevera. Автомобиль с серийным номером С Two дебютировал на Женевском автосалоне в 2018 году.

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Гиперкар назван в честь сильного средиземноморского шторма у побережья Хорватии. Автомобиль Nevera разгоняется до 100 километров в час за 1,85 секунды, способен развить скорость до 415 километров в час. С 20 до 80 процентов емкости аккумулятора Nevera заряжается за 18 минут. Стоимость гиперкара составит около 2,4 миллиона долларов (1,9 миллиона евро).

Поставки Nevera начнутся до конца 2021 года через глобальных дилеров Rimac в 19 городах Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Первая партия составит 150 экземпляров. Rimac разрабатывает высокопроизводительные электрические трансмиссии и аккумуляторы для Aston Martin, Porsche, Pininfarina, Hyundai, Kia, Koenigsegg и Renault.

В 2020 году Porsche попытался обменять компанию Bugatti, которая входит в концерн Volkswagen, на 49-процентную долю в хорватском заводе Rimac, но сделка не удалась. В марте 2021 года немецкий автопроизводитель заявил об инвестициях в 70 миллионов евро (84 миллионов долларов) в хорватский автозавод для наращивание своего участия с 15 до 24 процентов пакета акций компании.