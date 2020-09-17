Производителя самых быстрых машин выставили на продажу

Руководство концерна Volkswagen выставило на продажу производителя самых быстрых машин — Bugatti — хорватской компании по производству электромобилей Rimac. Но добро еще не дал наблюдательный совет концерна, сообщает Motor Authority. К сделке хотят привлечь Porsche, которая собирается увеличить свою долю в Rimac, по условиям, она может вырасти до 49 процентов. Другие подробности пока не приводятся.

Предполагается, что на продажу Bugatti Volkswagen решился после смерти мажоритарного акционера, главы наблюдательного совета компании Фердинанда Пиеха. Концерн больше не хочет тратить деньги на так называемые хобби-бренды, а собирается направить ресурсы на развитие цифровизации и автономное вождение.

Под маркой Bugatti выпускаются автомобили класса люкс, компания входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Весной прошлого года на автосалоне в Женеве компания показала машину, позиционируя ее как самый дорогой автомобиль в мире. Купе La Voiture Noire существует в единственном экземпляре и собирался на базе гиперкара Chiron. Под капотом у машины восьмилитровый двигатель W16, до 100 километров в час она может разогнаться за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час.