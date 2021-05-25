Главный конкурент Tesla в Китае решил удвоить производство электрокаров

Китайская компания Nio, которую называют главным конкурентом Tesla, решила удвоить производство электрокаров и собирается выпускать 240 тысяч автомобилей в год. Как сообщает Business Insider, после того, как компания заключила договоры с двумя производителями в КНР, ее акции выросли на пять процентов.

Nio возобновила договоры с Jianghuai Automobile Group (JAG) и Jianglai, финансовые условия сделок не уточняются. В январе акции достигли исторического максимума около 67 долларов, но за год упали примерно на 26 процентов. Они пострадали от постоянных распродаж акций растущих компаний, поскольку перспектива роста инфляции встревожила инвесторов.

Что касается самой Tesla, то она пока не спешит наращивать производство в Китае. В начале мая стало известно, что компания задумала отказаться от покупки дополнительной земли для расширения своего завода в Шанхае.

Еще в марте Tesla не стала участвовать в торгах на покупку земли через дорогу от завода. Это может быть связано с напряженностью в отношениях США и Китая. Часть участка, на котором располагается завод Tesla, компания пока не использует под производство — там находится автостоянка. По мнению одного из источников Reuters, этого должно хватить, чтобы увеличить выпуск электрокаров на 300 тысяч в год. В самой компании заверили, что завод в Шанхае «развивается по плану».