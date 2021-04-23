Европе предсказали «захват» китайскими электромобилями

CNBC предсказал скорый «захват» Европы китайскими электромобилями. Производители из азиатской страны, по мнению аналитиков издания, способны воспользоваться новыми законами в европейских странах и низкой конкуренцией на местном рынке.

Авторы приводят в пример несколько китайских электромобильных стартапов, в частности, Nio, который уже торгуется на Нью-Йоркской бирже. Все они имеют амбиции по глобальному расширению и выходу на американский и европейский рынки.

Этому способствуют новые правила и законы, принятые в большинстве европейских стран — как входящих, так и не входящих в Евросоюз. В ближайшие годы их власти рассчитывают полностью отказаться от использования традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и перейти на электромобили.

Аналитики отмечают, что китайские производители смогли получить преимущество благодаря временной форе примерно в 10 лет — за счет того, что власти страны долгое время ограничивали иностранное участие в местных компаниях.

За первые 11 месяцев прошлого года китайские компании экспортировали 63,5 тысячи электромобилей. Заключенная в конце 2020-го инвестиционная сделка с ЕС, открывающая рынки сторон друг для друга, должна поспособствовать росту этого показателя.