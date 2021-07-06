Porshe вместе с конкурентом Tesla получат Bugatti и начнут производить гиперкары

Porsche и хорватская компания Rimac договорились о создании совместного предприятия (СП) с использованием бренда Bugatti, сейчас принадлежащего Volkswagen, передает CNBC. Новая компания, которая получила название Bugatti-Rimac, должна начать производство гиперкаров — высококлассных спортивных автомобилей — в четвертом квартале этого года.

Rimac — один из конкурентов Tesla, специализирующийся на производстве электромобилей. Сейчас 24 процента ее акций принадлежат Porshe. Основатель компании Мате Римац будет руководить новым СП. Финансовые детали сделки не раскрываются. У хорватской компании в совместном предприятии будет 55 процентов, а у Porsche — 45. Porshe и Rimac при этом получат от Volkswagen акции Bugatti.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

В первую очередь новая компания займется выпуском автомобиля Chiron от Bugatti с мощностью в полторы тысячи лошадиных сил и Nevera от Rimac с мощностью примерно в 1900 лошадиных сил. Производство этих машин компании ранее анонсировали отдельно друг от друга.

Rimac представила свой гиперэлектрокар в начале июня. Стоимость модели Nevera, названной так в честь сильного средиземноморского шторма у берегов Хорватии, будет достигать двух миллионов долларов. Поставки планировалось начать до конца года.

В 2020 году Volkswagen, по данным СМИ, уже пыталась продать Bugatti компаниям Rimac и Porshe, которая должна была при этом увеличить долю в хорватском предприятии до 49 процентов. Тогда отмечалось, что концерн больше не хочет тратиться на так называемые хобби-бренды, а намерен направить ресурсы на развитие цифровизации и автономное вождение.