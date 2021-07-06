Porshe вместе с конкурентом Tesla получат Bugatti и начнут производить гиперкары

Porsche и хорватская компания Rimac договорились о создании совместного предприятия (СП) с использованием бренда Bugatti, сейчас принадлежащего Volkswagen, передает CNBC. Новая компания, которая получила название Bugatti-Rimac, должна начать производство гиперкаров — высококлассных спортивных автомобилей — в четвертом квартале этого года.
Rimac — один из конкурентов Tesla, специализирующийся на производстве электромобилей. Сейчас 24 процента ее акций принадлежат Porshe. Основатель компании Мате Римац будет руководить новым СП. Финансовые детали сделки не раскрываются. У хорватской компании в совместном предприятии будет 55 процентов, а у Porsche — 45. Porshe и Rimac при этом получат от Volkswagen акции Bugatti.
В первую очередь новая компания займется выпуском автомобиля Chiron от Bugatti с мощностью в полторы тысячи лошадиных сил и Nevera от Rimac с мощностью примерно в 1900 лошадиных сил. Производство этих машин компании ранее анонсировали отдельно друг от друга.
Rimac представила свой гиперэлектрокар в начале июня. Стоимость модели Nevera, названной так в честь сильного средиземноморского шторма у берегов Хорватии, будет достигать двух миллионов долларов. Поставки планировалось начать до конца года.
В 2020 году Volkswagen, по данным СМИ, уже пыталась продать Bugatti компаниям Rimac и Porshe, которая должна была при этом увеличить долю в хорватском предприятии до 49 процентов. Тогда отмечалось, что концерн больше не хочет тратиться на так называемые хобби-бренды, а намерен направить ресурсы на развитие цифровизации и автономное вождение.