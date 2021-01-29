Крупнейший автопроизводитель США откажется от бензина

Компания General Motors, крупнейший автопроизводитель США, намерена к 2035 году полностью отказаться от выпуска автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, чтобы полностью сосредоточиться на электрокарах. К 2040 году она собирается стать углеродно-нейтральной, сообщает CNBC.

Как рассказал директор по вопросам устойчивого развития Дэйн Паркер, в ближайшее время компания хочет добиться прибыльности нового направления. Руководство уверено, что сможет решить задачу, несмотря на технологические проблемы.

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Гендиректор GM Мэри Барра подчеркнула, что на 75 процентов выбросов углекислого газа, которые производит компания, приходятся на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Именно поэтому важно ускорить переход на электрокары.

В конце прошлого года стало известно, что GM собирается уже к 2025 году выпустить 30 новых моделей электроавтомобилей. На производство предполагается потратить 27 миллиардов долларов.

Американская компания стала первой из крупнейших автопроизводителей мира, назвавшей точные сроки полного перехода на электродвигатели. Конкуренты GM пока учитывают в своих планах и гибридные двигатели, где есть и аккумулятор, и двигатель внутреннего сгорания. В частности, Nissan говорит только о том, что к 2030 году все его автомобили в США, Японии и Китае будут либо полностью, либо частично электрическими. Volvo хочет полностью отказаться о двигателей внутреннего сгорания к 2030 году, но это сравнительно небольшая компания, ее продажи отличаются от General Motors на порядок.

Ранее стало известно, что самый известный производитель электромобилей Tesla впервые показал годовую прибыль. За минувший год компания поставила рекорд по продажам. На фоне резкого ускорения перехода на альтернативную энергетику в развитых странах мира ее стоимость взлетела в десять раз, а глава Tesla Илон Маск стал богатейшим человеком мира.