Tesla впервые стала прибыльной

Компания-производитель электромобилей Tesla впервые с момента ее основания зафиксировала прибыль по итогам целого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее корпоративную отчетность.

В 2020 году чистая прибыль Tesla составила 721 миллион долларов, а выручка по итогам года превысила 31,5 миллиарда долларов.

При этом в 2019 году компания понесла убытки в размере 862 миллионов долларов, в 2018 году убытки достигли почти 1 миллиарда долларов. Одной из причин финансового успеха стал рост объемов продаж электромобилей в Китае.

Ранее в январе стало известно, что на китайском рынке электромобилей появится новый крупный игрок. Местный интернет-гигант Baidu договорился с автопроизводителем Geely о создании автономного подразделения.

Открытие завода в Китае стало для Tesla началом самого прорывного года за всю историю компании. Несмотря на мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, инвесторы поверили в перспективы производителя, и его стоимость взлетела в восемь раз. Глава компании Илон Маск, по данным на начало года, стал самым богатым человеком мира. Его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов.

В 2020 году компания продала 120 тысяч автомобилей в Китае. В 2021-м, по оценкам China Passenger Car Association, речь может идти о 280 тысячах, но компании придется столкнуться с конкуренцией.