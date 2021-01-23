Бывшего сотрудника Tesla обвинили в краже секретов

Компания-производитель электромобилей Tesla обвинила своего бывшего сотрудника в краже секретной информации. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Уточняется, что обвинения в краже коммерческой тайны и нарушении контракта выдвинуты против инженера-программиста Алекса Хатилова. В исковом заявлении не говорится, гражданином какой страны он является. Специалист якобы известен также под именами Алекс Тилов и Сабир Хатилов. Он проживает в городе Сан-Бруно (штат Калифорния).

Его взяли на работу в конце декабря 2020 года. В иске говорится, что Хатилов уже на третий день работы начал похищать файлы и скрипты, написанные на языке программирования Python, в свое облачное хранилище Dropbox, в общей сложности он украл около 26 тысяч файлов. Как уточнили в Tesla, эта информация может дать понять конкурентам, «какие системы Tesla считает важными и ценными для автоматизации». Еще компания обвинила его в том, что он пытался замести следы, удалив улики, когда с ним начала работать служба безопасности.

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Сам программист рассказывал, что файлы в облаке оказались по ошибке. В интервью The New York Post он говорил, что собирался сделать резервную копию папки на своем компьютере и случайно поместил ее в облачное хранилище. «Я проработал в этой отрасли около 20 лет, и я знаю, что такое конфиденциальные документы, и я никогда, никогда не пытался получить к ним доступ или украсть», — сказал Хатилов. С другой стороны в Tesla настаивают, что загруженные им скрипты не имеют ничего общего с его обязанностями. Хатилова уволили в начале января.

Это не первый случай, когда Tesla подает в суд или обвиняет бывших сотрудников в торговой краже. Например, в декабре 2020 года стало известно, что бывший инженер компании Мартин Трипп (Martin Tripp) выплатит американскому производителю электрокаров 400 тысяч долларов за то, что во время работы на компанию раскрыл секретную информацию, которая относилась к коммерческой тайне. Он тайно связался с журналистами и рассказал им, что компания Илона Маска не сможет достичь публично заявленной цели по выпуску 5 тысяч электромобилей Model 3 в неделю. Он также заявил, что Tesla использует при производстве дефектные аккумуляторы, это привело к падению акций компании.

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