Tesla предрекли проблемы с завоеванием Азии

Tesla вслед за Китаем собирается завоевать третью по величине экономику Азии — Индию. Однако компании Илона Маска предрекли проблемы, связанные со спросом на его электромобили, которые могут оказаться слишком дорогими для местных жителей. Об этом этом пишет Bloomberg.

Маск объявил о том, что ведет переговоры с местными чиновниками об открытии офиса, шоурума, исследовательского центра и завода на территории этой страны, в январе 2021 года. Аналитики предполагают, что американский производитель электрокаров вряд ли сможет рассчитывать на большие объемы продаж в Индии.

Дело в том, что цена Tesla Model 3 базовой комплектации, произведенная в Китае, начинается с 40 960 долларов. При этом около 75 процентов продаж всех автомобилей в Индии приходится на модели, которые стоят 10 тысяч долларов и ниже. Это половина примерно такого же показателя в Китае и четверть средней цены в США.

В целом на электромобили приходится очень небольшая доля индийского рынка — меньше одного процента годовых продаж всех авто. Для сравнения, в Китае этот показатель составляет около пяти процентов. Однако аналитики отмечают, что с точки зрения Tesla осваивать такую страну, как Индия, целесообразно даже ради небольшой доли рынка. Население этой страны превышает 1,3 миллиарда человек.