Илон Маск захотел создать китайский дизайн Tesla

Компания Tesla Илона Маска ищет директора по дизайну для создания электромобиля в Китае. Глава автогиганта хочет организовать в Шанхае или Пекине проектно-конструкторский центр. Там будут разрабатываться электромобили специально для китайских потребителей, пишет Reuters.

Менеджеры по персоналу ищут людей, знакомых с китайской и американской культурой, а также имеют минимум 20 лет опыта в дизайне. По данным консалтинговой компании LMC Automotive, Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей. Ожидается, что в этом году объем продаж достигнет примерно 1,5 миллиона автомобилей. Это также второй рынок для Tesla после США.

В прошлом году китайские потребители купили около 145 тысяч автомобилей Tesla, что составляет примерно треть от общего объема продаж компании в мире.

Ранее стало известно, что Маск, ставший самым богатым человеком в мире, решил распродать все имущество ради заселения Марса. Предприниматель объяснил, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений.