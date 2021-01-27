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Илон Маск поговорил с Эрдоганом

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Илон Маск
Илон Маск
Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в среду, 27 января, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике канцелярии турецкого лидера.

Они обсудили сотрудничество в сфере космических технологий.

«В ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в различных сферах, включая между компаниями и учреждениями государственного и частного секторов Турции в сфере космических технологий», — говорится в тексте коммюнике.

8 января американская компания предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Спутник, предназначенный для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета, начнет работать во второй половине 2021 года. Он станет четвертым турецким аппаратом на орбите.

Ранее Эрдогану предрекли потерю власти. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр страны Ахмет Давутоглу. По его словам, турецкий лидер находится под влиянием сил, совершивших государственный переворот в 1997 году.

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