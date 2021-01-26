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Илон Маск помог взлететь акциям чужой компании

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Фото: Globallookpress.com

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск с помощью своего твита поднял стоимость акций чужой компании. Бумаги маркетплейса Etsy подорожали более чем на 11 процентов и поднимались выше 232 долларов после того, как предприниматель написал в социальной сети о том, что ему очень нравится сервис. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Etsy от TradingView

«Мне как бы нравится Etsy. Купил шлем Марсианина Марвина ручной вязки для своей собаки», — написал Маск. Речь идет о злодее, жестоком правителе Марса из мультфильмов «Луни Тьюнз» и «Веселые мелодии», который хочет уничтожить Землю и поработить галактику.

Это не первый случай, когда твит Илона Маска о той или иной компании приводит к росту ее акций. В начале 2021 года предприниматель повысил стоимость бумаг японского разработчика видеоигр Bandai Namco, опубликовав мем с персонажем игры и аниме Idolmaster. На токийской бирже акции компании поднялись на 4,4 процента.

В январе Маск в своем Twitter также упоминал мессенджер Signal. После этого акции компании со схожим названием Signal Advance взлетели более чем на 6 тысяч процентов. Акции Signal, о котором писал Маск, на бирже не торгуются.

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