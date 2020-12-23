Илон Маск предлагал Apple купить Tesla

Основатель Tesla Илон Маск в прошлом предлагал главе корпорации Apple Тиму Куку приобрести его компанию. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Предприниматель рассказал, что тогда Кук отказался обсуждать предложение.

«В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla [компанией] Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи», — написал Маск.

22 декабря стало известно, что состояние Маска за сутки сократилось на 8,8 миллиарда долларов (до 144,7 миллиарда долларов). Это произошло в первый день, когда Tesla торговалась как компания из индекса S&P 500. По итогам торгов акции автогиганта потеряли почти 6,5 процента стоимости.

Капитал Маска зависит от благополучия Tesla. Обычную зарплату он не получает, его работа оплачивается акционерными опционами, которые разделены на серию в 12 траншей на предстоящие десять лет. Чтобы получить каждый из них, Маск должен достичь двух поставленных целей, одна из которых связана с рыночной стоимостью Tesla, а другая — с доходами и прибылью компании.