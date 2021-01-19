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Эрдогану предрекли потерю власти

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Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предрекли потерю власти. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр страны Ахмет Давутоглу в своем Twitter, на его слова обратило внимание РИА Новости.

По его словам, турецкий лидер находится под влиянием сил, совершивших государственный переворот в 1997-м году. Давутоглу считает, что сторонники Эрдогана поддерживают тех, кто стоит за этим событием.

«Только внешне кажется, что страной управляет Эрдоган. На следующем этапе они свергнут его», — заявил бывший премьер.

28 февраля 1997 года тогдашний премьер-министр страны Неджметтин Эрбакан подписал меморандум под давлением местных военных. Он в том числе гарантировал отставку премьера и соблюдение принципов, заданных первым турецким президентом Мустафой Кемалем Ататюрком. Переворот называют «бархатным», поскольку военные не распустили парламент и не приостановили действие конституции сразу же. Спустя четыре месяца Эрбакана вынудили покинуть пост.

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