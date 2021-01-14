Эрдоган привился от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился вакциной от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Какую вакцину использовали для президента, не уточняется.

29 декабря сообщалось, что правительство Турции рассматривает не только поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но и ее совместное производство. Страна также договорилась о приобретении 4,5 миллиона доз вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, с возможностью получения дополнительных 30 миллионов доз позднее. Помимо этого, Анкара хотела получить партию препарата китайской компании Sinovac.

Вакциной от коронавируса уже привились избранный президент США Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и избранный вице-президент США Камала Харрис.