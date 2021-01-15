Мир
 
Последние новости
Украинцам начнут выдавать «ковид-паспорта»
США убрали российского поставщика Boeing из черного списка
Белорусские власти запланировали создать концлагеря для протестующих
Таксист попытался изнасиловать пассажира-подростка в Санкт-Петербурге
В Москве двое американцев с ножом напали на доставщика пиццы 
В России подорожали самые популярные автомобили
Конгрессмены стали покупать бронежилеты перед инаугурацией Байдена
Мужчина выбросил жесткий диск с биткоинами на 23 миллиарда рублей
Кудрин назвал срок завершения эпохи доллара
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия и Турция обсудят поставку второго полка С-400

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Турция обсудит с Россией поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, не оглядываясь на мнение об этом Соединенных Штатов. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Переговоры между российской и турецкой стороной пройдут уже в конце января. Эрдоган отдельно подчеркнул, что никакая страна не вправе определять оборонную политику Анкары.

14 декабря Вашингтон ввел против Анкары санкции из-за российских С-400. До этого Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Анкаре предстоит решить вопрос о поставках второй партии С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей пятого поколения F-35.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
США ввели против Турции санкции из-за российских С-400
Турция расплатилась с Россией за С-400