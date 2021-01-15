Россия и Турция обсудят поставку второго полка С-400

Турция обсудит с Россией поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, не оглядываясь на мнение об этом Соединенных Штатов. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Переговоры между российской и турецкой стороной пройдут уже в конце января. Эрдоган отдельно подчеркнул, что никакая страна не вправе определять оборонную политику Анкары.

Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будем брать никаких разрешений Реджеп Тайип Эрдоган

14 декабря Вашингтон ввел против Анкары санкции из-за российских С-400. До этого Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Анкаре предстоит решить вопрос о поставках второй партии С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей пятого поколения F-35.