Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

В Анкаре назвали условие для покупки у России второго комплекта зенитных ракетных систем С-400. Об этом рассказал глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает РИА Новости.

По его словам, турецкая сторона рассчитывает на передачу Москвой технологий. Также важной деталью он назвал совместное с Россией производство комплексов ПВО. Иначе, отметил Демир, «второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня».

14 декабря Вашингтон ввел против Анкары санкции из-за российских С-400. Ограничительные меры коснутся Исмаила Демира, других сотрудников секретариата оборонпрома, а также еще трех физических лиц, связанных со сделкой Анкары и Москвы.

До этого Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Анкаре предстоит решить вопрос о поставках второй партии С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей пятого поколения F-35.