Власти США решили пересесть на электромобили

Президент США Джо Байден принял решение заменить автопарк правительства страны, насчитывающий примерно 650 тысяч машин, электромобилями американского производства. Это нужно, чтобы сократить углеродные выбросы и поддержать местные компании, пишет Reuters.

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В настоящее время подавляющее большинство правительственных машин работает на обычном топливе. Замена парка может стоить властям более 20 миллиардов долларов. Байден также пообещал построить 550 тысяч зарядных станций для электромобилей, а также ввести систему скидок и льгот для автомобилистов, чтобы те пересели на экологичный транспорт.

Электромобили приближаются к «критической точке» массового внедрения, считают эксперты. В 2020 году их продажи увеличились на 43 процента. Экологичные авто будут стоить дешевле бензиновых и дизельных моделей даже без субсидий от властей, предрекают аналитики. Согласно последним исследованиям, это произойдет между 2023 и 2025 годами.

Дополнительные затраты на производство электромобилей на аккумуляторных батареях уменьшатся до 1900 долларов за автомобиль к 2022 году (по сравнению с обычными машинами) и полностью исчезнут к 2024 году, уверены эксперты банка UBS.