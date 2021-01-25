Электромобилям предрекли массовое внедрение

Электромобили приближаются к «критической точке» массового внедрения. В 2020 году их продажи увеличились на 43 процента во всем мире, пишет The Guardian.

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Эксперты предcказывают еще более быстрый рост, поскольку цены на аккумуляторы снижаются. В результате экологичные авто будут стоить дешевле бензиновых и дизельных моделей даже без субсидий от властей, предрекают аналитики. Согласно последним исследованиям, это произойдет между 2023 и 2025 годами.

В Норвегии электромобили уже обходятся дешевле для потребителей. В целом доля рынка электромобилей в Северной Европе выросла до 54 процентов в прошлом году. Препятствием для массового внедрения экологичных машин является не только цена, но долгая зарядка. Однако в середине января началось производство батарей, способных обеспечить зарядку на 322 километра за пять минут. Аналитики McKinsey отмечают, что «электромобили, вероятно, станут самым экономичным выбором в ближайшие пять лет во многих частях мира».

Дополнительные затраты на производство электромобилей на аккумуляторных батареях уменьшатся до 1900 долларов за автомобиль к 2022 году (по сравнению с обычными машинами) и полностью исчезнут к 2024 году, уверены аналитики банка UBS. По их прогнозам, доля рынка электромобилей к 2025 году достигнет 17 процентов. К 2030 году на них будет приходиться 40 процентов мировых продаж.