Россиян предупредили о затяжной аномальной жаре

Аномальная жара в центре европейской территории может затянуться до середины июля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

По его словам, в первую половину месяца, до 18 июля, погоду в центре страны будет определять стационарный антициклон. «Дальше возможны разные сценарии: либо он начнет разрушаться, либо так и останется над нами», — пояснил специалист, подчеркнув, что задержка антициклона может создать тревожную ситуацию с точки зрения пожароопасности.

Вильфанд отметил также, что лето в текущем году можно назвать аномально жарким — так, нынешний июнь в Москве занял третье место в списке самых теплых за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений.

«Глобальное потепление приводит к тому, что тренд на потепление ощутим, а далее будет еще более ощутимым», — заключил метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что наступающая жаркая погода охватит почти всю европейскую Россию.