Россиян предупредили о наступающей жаре

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что наступающая жаркая погода охватит почти всю европейскую Россию, сообщает ТАСС.

Синенков предупредил россиян, что жара, в первую очередь, охватит регионы Центрального и Южного федеральных округов. В ЦФО, на большей территории Поволжья, на юге и в северных регионах страны температура воздуха превысит показатели нормы. «Везде жарко», — отметил метеоролог.

Так, в Мурманске 10 июля ожидается 24-26 градусов тепла, в Вологде — 27-29 градусов, в Сыктывкаре — 22-24 градусов, а в Черноземье — 30-32 градуса. По словам Синенкова, в Пензенской, Саратовской областях и Мордовии температура воздуха поднимется до 30-32 градусов. На юге России особенно высокие температурные показатели прогнозируются в Ростове-на-Дону, в Волгограде и Краснодаре.

«На юге солнечно и жарко: в Ростове-на-Дону, в Волгограде, Краснодаре ожидается 30-35 градусов, в Ялте и Сочи - 26-28 градусов, в Ставрополе - до 33 градусов», — заключил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей готовиться к длительной жаре. По его утверждению, в понедельник, 12 июля, столбик термометра поднимется до 34 градусов из-за мощного антициклона.