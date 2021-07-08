Названы сроки аномальной жары в Москве

Аномальная жара в Москве сохранится минимум до 13 июля. Такие сроки назвали в Гидрометцентре, сообщается на сайте учреждения.

В период с 11 по 13 июля в столице сохранится сильная жара с температурой до 33 градусов в дневное время. Кроме того, с 9 по 13 июля ожидается жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на семь градусов и больше, говорится в сообщении метеослужбы.

Ранее москвичей экстренно предупредили о жаре. В МЧС России рекомендовали жителям не оставаться долгое время на солнце, носить головные уборы и светлую одежду. Кроме того, горожанам посоветовали пить больше воды и не оставлять детей без присмотра.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в четверг, 8 июля, в Москве впервые за месяц температура достигнет 30 градусов выше нуля — это на восемь градусов выше нормы.