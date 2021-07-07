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Аномальная жара накроет ряд регионов России

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Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

В ближайшие дни центральную и северо-западную европейскую часть России накроет аномальная жаркая погода с отклонениями от нормы на 7-15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Температура выше нормы на 7-10 градусов ожидается в Санкт-Петербурге. На севере Пермского края, на юге Свердловской и Иркутской областей будет до 35 градусов, сказал Вильфанд.

Особенно жаркая погода придет в Ненецкий автономный округ, Мурманскую область и Якутию, температура там достигнет более 30 градусов. Жара продержится с 7 по 11 июля.

«В Мурманской области аномалия (превышение климатической нормы) будет достигать 15 градусов. Это очень много. Для лета — это невероятно много. Двухзначные аномалии летом — это редчайшее событие», — сказал Вильфанд. По его словам, значительные климатические аномалии ожидаются и в Якутии.

Жаркая погода придет также в некоторые регионы Поволжья, Урала, Сибири и северо-запада европейской части России.

Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам в ближайшие дни «тепловой стресс» из-за высоких ночных температур. По его словам, из-за пришедшей в Москву волны тепла температура ночью будет достигать плюс 17-24 градусов. Такая погода называется «тепловым стрессом», потому что человек не сможет отдохнуть от жары даже ночью.

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