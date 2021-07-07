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Москвичам пообещали «тепловой стресс»

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В ближайшие дни москвичей ожидает «тепловой стресс» из-за высоких ночных температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, из-за пришедшей в Москву волны тепла температура ночью будет достигать плюс 17-24 градусов.

«8 июля мы прогнозируем ночью 15-17 градусов, дальше температура будет от 16 до 20 градусов, а к воскресенью — уже до 24 градусов», — рассказал Вильфанд.

Как отметил руководитель Гидрометцентра, такая погода называется «тепловым стрессом», потому что человек не сможет отдохнуть от жары даже ночью.

Кроме того, Вильфанд добавил, что волна тепла будет нарастающей. «В четверг днем прогнозируется 29-31 градус тепла, в пятницу — 30-32 градуса тепла, в субботу, воскресенье — 28-33 градуса тепла, в понедельник — 29-34 градуса тепла», — добавил глава Гидрометцентра.

Ранее россиян предупредили об опасной природной аномалии в Центральном федеральном округе. Как отметил Вильфанд, с 8 июля в столице ультрафиолетовый индекс будет составлять пять единиц. Он назвал такой показатель «высоким».

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