Россиян предупредили о надвигающейся семидневной жаре

Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся семидневной жаре. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, «если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33». Он также отметил, что повысится температура воздуха ночью.

Тишковец пояснил, что жители региона застанут ясное небо, идеальную видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на пять-семь градусов выше положенного по многолетней норме июля.

Тем не менее к середине месяца стратификация атмосферы станет неустойчивой с положительной энергией, что способствует формированию отдельных массивов грозовых облаков. «Поэтому, "время жизни" знойного антициклона составит не более семи суток, а значит, повторения длительной засухи 2010 года не будет», — резюмировал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, когда в Центральной России наступит пик жары. По его словам, для данного региона по климату самой теплой является последняя пятидневка июля. При этом он подчеркнул, что если смотреть на весь год, то самыми жаркими днями будут 31 июля и 1 августа. В Центральной России земля еще не до конца прогрелась, поэтому она пока забирает тепло.