Синоптики поспорили о сильнейшей за десять лет засухе в России

Ведущий специалист центр погоды «Фобос» Михаил Леус не согласился с прогнозом своего коллеги Евгения Тишковца, который предрек в июле сильнейшую засуху, случающуюся раз в десять лет. Своим мнением синоптик поделился в интервью «Ленте.ру».

«Я бы не стал говорить так категорично, что засуха будет и тому подобное. Во-первых, прогноз на месяц не предусматривает каких-то точных прогнозов относительно каждого дня. То есть мы не можем сказать, какая погода будет 5, 20 и 26 числа, что было бы интересно обычному человеку. Этот прогноз предусматривает отклонение от климата. То есть каким будет месяц — теплым или холодным относительно климата. То же самое касается осадков. Я бы не стал говорить, что выпадет только 20-30 процентов осадков от месячной нормы. Я бы, наоборот, сказал, что будет меньше на 20-30 процентов от нормы. Это как бы разночтение прогнозов, сколько синоптиков столько и прогнозов», — заявил Леус.

Синоптик однако согласился с Тишковцом в том, что июль будет сухим. «Я скажу больше, по тем прогнозам, которые у нас есть, в Москве в ближайшее так скажем значительные дожди придут только к середине месяца, не раньше», — уточнил специалист. Михаил Леус добавил, что осадки в июле вообще не будут иметь длительный характер. «Очень может быть ,что всего от силы будет два-три дня с дождями, но это будут грозового характера ливни», — резюмировал синоптик.

По поводу частоты, с которой случается такая засушливая погода, Леус ответил, что «последние годы такой сухой июль наблюдается гораздо чаще чем раз в десять лет».

«Если по цифрам: смотрите, у нас самый сухой июль был не так давно, в 2014 году. Тогда выпало 4 мм осадков. В 2010-м выпало 12 мм, в 2002-м — 24 мм, в 1997-м — 6 мм и в 1992-м — 23 мм. Понятно, что за 30 лет у нас уже набралось пять случаев, когда дождей выпало катастрофически мало. Потому что норма по осадкам для московского июля считается 94 мм. Так что это случается чаще, раз в 5-7 лет», — заключил ведущий специалист «Фобоса».

Специалист заявил, что ожидать в июле температуры выше 30 градусов не стоит. Резюмируя, он сообщил, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни.

«Можно сказать, что температура будет выше нормы. Но насколько — сложно сказать. Я думаю, что такой рекордно жаркой погоды уже не будет, но тем не менее температура будет выше нормы. Если говорить о ближайших днях, то в конце этой недели — суббота и воскресенье, и в начале следующей — понедельник и вторник, температура будет в пределах 26-28 градусов», — рассказал специалист.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал, что жара с рекордной температурой, а потом ливень с локальными наводнениями, как нынешним летом в России, — признаки того, что погода «нервничает».