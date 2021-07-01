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Россиянам предсказали сильнейшую за десять лет засуху в июле

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В июле Москву и центральную часть России ожидает сильнейшая засуха, которая случается раз в десять лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает агентство «Москва».

По его словам, второй месяц лета считается самым влажным в году. Однако сейчас ожидается, что в центральном регионе выпадет не более 20-30 процентов месячной нормы осадков. Также синоптик предсказал, что на северо-западе Центральной России за июль может вообще не выпасть ни капли дождя.

Специалист считает, что весь месяц, кроме середины, температура будет держаться на 0,5-1 градус выше многолетних значений метеорологической статистики.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал, что аномальная жара, сменившаяся мощным ливнем в России, является признаком того, что погода «нервничает».

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