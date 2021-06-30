Россиянам предсказали аномальную жару

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал аномальную жару в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов, а также в Поволжье и на Урале. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, прогнозируется теплая погода с отклонениями от нормы на 7-10 градусов. «Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Республика Коми. Там температура выше нормы на 7-8 градусов в ближайшие дни — тепло до 28-32 градусов», — сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что в Якутии и Хабаровском крае ожидается 34-37 градусов тепла, а в Чувашии — плюс 31-37 градусов.

Жителей Центрального федерального округа ожидает также теплая погода в ближайшие дни, однако разброс температуры будет заметный в зависимости от района. Так в Москве, Костроме и Ивановской области прогнозируется от 20 до 26 градусов тепла, а в Белгородской, Курской, Воронежской области — 26-31 градус.

Ранее Вильфанд пообещал аномально теплую погоду в начале июля почти на всей территории страны. Согласно прогнозу, 1 июля практически на всей территории России ожидается температура около и выше нормы. При этом очаги аномального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии. Так, в Поволжье и на Урале температура в первый июльский день будет на семь-восемь градусов превышать норму, а в Якутии — на четыре-шесть градусов.