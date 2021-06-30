Гидрометцентр пообещал «настоящее московское лето»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столицы «настоящее московское лето» в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, температура воздуха приблизится к климатической норме и составит 20-26 градусов тепла. Особенно прохладно будет днем 30 июня, а самым теплым днем станет 4 июля, отметил Вильфанд. Небольшие дожди и облачность в некоторых столичных районах будут наблюдаться до конца недели.

«С одной стороны, можно говорить, что погода пришла мрачная, холодная, с облаками и дождиками. Но если спросить у метеорологов, то окажется, что такой погода и должна быть. Опираясь на многолетние климатические значения, оказывается, что это и есть нормальная температура», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд предсказал аномальную жару в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов, а также в Поволжье и на Урале.

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