Найден способ успокоить погоду в России

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал в интервью радио Sputnik, что жара с рекордной температурой, а потом ливень с локальными наводнениями, как нынешним летом в России, — признаки того, что погода «нервничает».

Специалист отметил, что такие аномалии начали появляться в последнее время чаще и резче, поскольку из-за глобального потепления стал меняться характер климата. «Усиления парникового эффекта примерно на 5 процентов оказалось недостаточно, чтобы потеплело на пять градусов, но достаточно, чтобы раскачать климат», — заявил он.

При этом Кокорин нашел способ успокоить климатическую систему. Однако для этого потребуется много десятилетий или даже несколько столетий, а для начала следует приложить максимум усилий, чтобы не раскачать климатические качели еще больше, считает он.

По мнению эксперта, процесс раскачки климатических качелей необходимо остановить на удовлетворительном уровне. Для этого нужно снизить выбросы парниковых газов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал аномальную жару в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов, а также в Поволжье и на Урале. По его словам, прогнозируется теплая погода с отклонениями от нормы на 7-10 градусов.