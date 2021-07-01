Мир
 
Последние новости
Ученые раскрыли ранние признаки заражения коронавирусом
В России моментально определят пьяных водителей
Джеймс Франко выплатит больше двух миллионов долларов за домогательства
Диетологи дали советы желающим избавиться от толстого живота
Юрист назвал способ избежать штрафа за отсутствие экокласса в свидетельстве авто
Украинский эксперт оценил мощность новых образцов российского оружия
Назван подходящий каждому способ разбогатеть
Россиянка с криками «вези меня» попыталась избить таксиста
Эндокринолог назвала два способа избавиться от лишнего жира
Новости партнеров
Прослушать новость

Более 500 человек умерло на американском континенте из-за аномальной жары

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

На североамериканском континенте более 500 человек умерло из-за аномальной жары. По меньше мере 486 жертв зафиксировано за последние пять дней в провинции Британская Колумбия в Канаде, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что многие из умерших людей были пожилыми и жили одни, они были найдены в жилых домах, где не было достаточной вентиляции. Службы быстрого реагирования и система здравоохранения оказались не готовы к такому числу летальных исходов, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы ускорить и скоординировать их действия.

По данным метеорологов, в городе Литтон в Канаде был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, воздух прогрелся до 49,5 градусов, и это первая подобная температура за 80 лет, последний раз рекордные 44,4 градуса там были зафиксированы в 1941 году. Температура 40-45 градусов в некоторых районах Канады продержится до конца недели. Власти выпустили необходимые предупреждения.

В американском Орегоне жертвами аномальной жары стали как минимум 63 человека, передает местная газета Oregonian со ссылкой на главного судмедэксперта штата. Округ Малтнома, в котором находится крупнейший город Портленд, скончались 45 человек в возрасте от 44 до 97 лет.

Температура воздуха достигала максимальных отметок в 46 градусов по Цельсию. Отмечается, что число обращений в больницы в эти дни превысило количество за все лето. Только в понедельник 28 июня был зарегистрирован 491 звонок об оказании неотложной медицинской помощи — на 63% больше обычного показателя.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал аномально теплую погоду в начале июля почти на всей территории страны. Согласно прогнозу, 1 июля практически на всей территории России ожидается температура около и выше нормы. При этом очаги аномального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии. Так, в Поволжье и на Урале температура в первый июльский день будет на семь-восемь градусов превышать норму, а в Якутии — на четыре-шесть градусов.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
B.C. records 486 sudden deaths, almost triple the usual number, during heat wave
63 people died in Oregon heat wave, including 45 in Multnomah County, officials say
Более сотни человек погибли от аномальной жары в Канаде
В ООН предрекли рекордно теплый год за всю историю наблюдений