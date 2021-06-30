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Более сотни человек погибли от аномальной жары в Канаде

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Фото: pixabay.com

Более сотни человек могли погибнуть от аномальной жары в различных городах провинции Британская Колумбия в Канаде за последние двое суток. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, за последние 48 часов в полицию городов Ванкувер, Барнаби и Суррей поступило более сотни сообщений о внезапной смерти граждан, большинство из которых были пенсионерами. Предположительно, это связано с аномальной высокой температурой воздуха.

Телеканал отмечает, что 27 и 28 июня в городе Литтон были зафиксированы высокие температурные значения, которые достигли исторического максимума — 49 градусов. В других канадских провинциях столбики термометров достигали отметки в 40-45 градусов. Во вторник в ряде районов температура начала спадать, но в некоторых местах она продержится до конца недели.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков раскрыл причину аномальной жары в европейской части России. По его словам, причина в мощном высоком антициклоне, который называется «блокирующим». «Он блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго», — сообщил специалист. При этом он отметил, что погодные рекорды, установленные в европейской части страны, далеко не последние.

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