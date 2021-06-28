Аномальная жара обошлась Европе резким подорожанием электричества

Стоимость электричества в ряде стран Прибалтики и Восточной Европы резко выросла на фоне аномальной жары и на пике превышала 100 евро за мегаватт-час, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о спотовых ценах — тех, которые установились на момент заключения сделки.

В Литве за неделю с 21 по 27 июня электроэнергия в среднем стоила 85,5 евро за мегаватт-час, что на 28 процентов больше, чем в начале месяца. Подорожание стало рекордным за почти шесть лет. Выросла средненедельная цена и в соседних Эстонии (на 24 процента до 76,15 евро за мегаватт-час) и Латвии (на 37 процентов до 85,5 евро).

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По информации системного оператора Литвы (Litgrid), к скачку цен привело удорожание поставок из Швеции и Польши. Спрос на электричество возрос из-за жаркой погоды, и его покрывают за счет дорогостоящего производства традиционных топливных ТЭС, следует из сообщения Litgrid. Влияет на стоимость энергии и рост цен на выбросы углекислого газа, сейчас достигающих 55 евро за тонну. Кроме того, не обошлось и без проблем с поставками из России: пропускная способность сетей была ограничена из-за планового ремонта.

Выросли цены на электроэнергию и в других странах Евросоюза. В Польше цены на неделе превышали 88 евро за мегаватт-час, в Чехии был установлен рекорд в 106 евро, в Венгрии цены также поднимались выше 100 евро на фоне роста потребления. В Германии цены из-за жары достигали 13-летних максимумов, а во Франции — трехлетних, сообщил аналитик PwC Дмитрий Стапран. Он объяснил, что из-за погоды европейцы активно использовали кондиционеры, а выработка ветряной энергии, вносящей заметный вклад в общее производство, при этом упала.

Ранее из-жары взлетели в Европе и цены на газ. 21 июня сообщалось, что они доходили до 363 долларов за тысячу кубометров, что стало максимальным показателем с марта 2018 года. При этом газа не хватает, из-за чего приходится переходить на уголь, который также стал дорожать.