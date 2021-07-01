Рост внезапной смертности в Канаде связали с глобальным потеплением

Несколько сотен внезапных смертей в провинции Британская Колумбия в Канаде связали с глобальным изменением климата. Жертвами аномального потепления стали сотни жителей, пишет The Guardian.

По данным местной полиции, смертность из-за беспрецедентного тепла на улице выросла на 195 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлые годы. За последние пять дней внезапно умерли 486 человек. Власти не отрицают, что регион не был готов к такой жаре.

«Мы думаем о потерях близких нашими жителями, а также убеждаемся в необходимости решения проблем, связанных с изменением климата», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Чаще всего жертвами аномальной жары становились пенсионеры. Многих из умерших за последнюю неделю нашли дома в одиночестве в плохо вентилируемом помещении. По данных специалистов, «тепловой купол», покрывавший большую часть западной Канады и США в понедельник 28 июня, побил 103 тепловых рекорда в провинциях Британская Колумбия, Альберта, Юкон. Служба спасения в Ванкувере работает на пределе возможностей, подчеркивают полицейские.

Изменение климата создает глобальные проблемы и вызовы для мировой экономики. Засуха на Тайване мешает наладить производство полупроводниковых чипов, которые сейчас в дефиците. Потепление грозит потерями выручки производителям шоколада, которые выращивают какао, пальмовое масло и соевые бобы в Индонезии, Малайзии, в африканских странах. По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в июле засуха в Москве побьет десятилетний рекорд. Температура будет выше средней на 0,5-1 градус по Цельсию.

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