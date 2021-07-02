Россиянам рассказали о сроках наступления самых жарких дней года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, когда в Центральной России наступит пик жары. Об этом сообщает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что для данного региона по климату самой теплой является последняя пятидневка июля. При этом он подчеркнул, что если смотреть на весь год, то самыми жаркими днями будут 31 июля и 1 июля. В Центральной России земля еще не до конца прогрелась, поэтому пока забирает тепло, объяснил эксперт.

Синоптик также добавил, что на юге России самые теплые дни наступят быстрее, жара придет в регион уже в конце июля. Он пояснил, в южных регионах земля прогревается быстрее из-за отсутствия снега. В то же время в приморских городах самая жаркая температура будет в августе, так как море тоже способно накапливать тепло, подчеркнул Вильфанд.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что жара с рекордной температурой, а потом ливень с локальными наводнениями, как нынешним летом в России, — признаки того, что погода «нервничает». Специалист отметил, что такие аномалии начали появляться в последнее время чаще и резче, поскольку из-за глобального потепления стал меняться характер климата.