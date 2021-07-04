Россиян предупредили об усилении волн жары

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин предупредил в разговоре с URA.RU, что к середине XXI века волны жары, которые характерны для южных регионов России, будут чаще добираться до Москвы и Среднего Урала.

При этом эксперт предупредил россиян, что эти волны будут постоянно усиливаться. «Это редчайшее явление, но они добьют и до широты Москвы, и до широты Екатеринбурга к середине века. Их, конечно, будет, гораздо меньше, чем в Краснодарском крае», — отметил он.

При этом главный научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский заявил, что потепление на территории России будет проходить планомерно. «Не то, что каждый год будет теплее предыдущего. Нет. Будут некие колебания, но общий фон будет подрастать», — подчеркнул он, добавив, что вероятно, из-за усиления волн жары в сознании россиян происходит перелом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, когда в Центральной России наступит пик жары. По его словам, для данного региона по климату самой теплой является последняя пятидневка июля. При этом он подчеркнул, что если смотреть на весь год, то самыми жаркими днями будут 31 июля и 1 августа. В Центральной России земля еще не до конца прогрелась, поэтому пока забирает тепло.