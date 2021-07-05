Россиян предупредили об опасной погоде в части регионов

Сильные дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге России, в Крыму, а также на Урале. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, в этот период «волна тепла» придет в такие регионы, как Карелия и Кольский полуостров.

«Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона… Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», — уточнил специалист.

Он отметил, что в Крыму ожидаются ветер 20-25 метров в секунду и сильный ливневый дождь. Со вторника, 6 июля, ситуация будет улучшаться, а со среды, 7 июля, дожди прекратятся. При этом в Ростовскую область надвигается жара до 40 градусов.

Вильфанд рассказал, что в Калмыкии ожидаются сильные дожди, гроза и сильный ветер. По его утверждению, такая ситуация является необычной для засушливого климата региона.

Специалист предупредил, что сильные дожди, ветер и град ожидают жителей Челябинской и Свердловской областей. Вместе с тем южнее, в Курганской области, синоптики обещают жаркую погоду до 37 градусов. Помимо этого, с понедельника, 5 июля, начнется «волна тепла» в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии.

Ранее жителей Центральной России предупредили о надвигающейся семидневной жаре. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, они застанут ясное небо, идеальную видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на пять-семь градусов выше положенного по многолетней норме июля.