Россиян предупредили об опасной природной аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил россиян о появлении опасной природной аномалии в Центральном федеральном округе с 8 июля.

По словам синоптика, с четверга, 8 июля интенсивность ультрафиолетовой радиации, ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. «Это высокий индекс, это опасно. А в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях он будет достигать даже шести единиц», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее жителей Центральной России предупредили о надвигающейся семидневной жаре. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, они застанут ясное небо, идеальную видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на пять-семь градусов выше положенного по многолетней норме июля.

Кроме того, сильные дожди, штормовой ветер и град ожидаются на юге России, в Крыму, а также на Урале. По словам Вильфанда, в этот период «волна тепла» придет в такие регионы, как Карелия и Кольский полуостров.