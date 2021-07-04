Названы российские курорты с «фантастически» теплой водой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воды в Черном море на российских курортах достигла «фантастических» показателей. Самая теплая вода сейчас в Туапсе: она прогрелась до 29 градусов, передает ТАСС.

Кроме Туапсе курортами с самой теплой водой Вильфанд назвал Анапу и Геленджик. В этих городах Черное море прогрелось до 27 градусов. Эксперт также рассказал, что в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода достигнет 26 градусов тепла. «В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее Кипр признали европейской страной с самым чистым морем. Островное государство сохранило статус самого благоприятного места для купания: качество воды на 100 процентах пляжей республики оценили как «отличное». Высокие результаты также получили Австрия — чистейшими признаны 97,7 процента мест для купания, Греция — 97,1 процента, Мальта — 96,6 процента и Хорватия — 95,1 процента.