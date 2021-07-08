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Метеоролог спрогнозировал пик жары в Москве

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аномально жаркую погоду синоптики ожидают в Москве в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели», — сказал он.

По словам Тишковца, в четверг, 8 июля, в столице впервые за месяц температура достигнет плюс 30 градусов — это на восемь градусов выше нормы.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» также добавил, что жара сейчас переносится проще, потому что в Москве низкая относительная влажность воздуха — 27 процентов. Такой тип погоды метеоролог назвал «пустынным».

Ранее синоптики обещали аномальную жару ряду регионов России. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, она распространится на центральную и северо-западную европейскую часть страны. Особенно жаркая погода будет фиксироваться в Ненецком автономном округе, в Мурманской области и Якутии — температура там превысит отметку в 30 градусов тепла. Жара в этих регионах продержится с 7 по 11 июля.

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