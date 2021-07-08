Москвичей экстренно предупредили о жаре до 33 градусов

Жителей Москвы экстренно предупредили о жаре до 33 градусов, которая продержится до вечера воскресенья, 11 июля. Об этом сообщается на сайте МЧС России по столице.

Уточняется, что жаркая погода в городе ожидается с 11:00 8 июля до 20:00 11 июля.

Специалисты рекомендовали жителям не оставаться долгое время на солнце, носить головные уборы и светлую одежду. Кроме того, горожанам посоветовали пить больше воды и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что аномально жаркую погоду синоптики ожидают в Москве в начале следующей недели. По его утверждению, в четверг, 8 июля, в столице впервые за месяц температура достигнет 30 градусов выше нуля — это на восемь градусов выше нормы.