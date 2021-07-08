Врач рассказал о подходящей для жары диете

В жару необходимо пить больше чистой воды, есть больше овощей, фруктов и зелени. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач пояснил, что важно контролировать водно-солевой баланс организма, поскольку в жару увеличивается потоотделение, и возрастает риск обезвоживания. Чтобы этого избежать, необходимо пить больше обычной нормы. При этом пить помногу тоже вредно, так как из-за этого увеличивается нагрузка на почки. «В жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе, который способствует выведению жидкости», — указал он.

Эксперт предостерег от употребления в жару спиртных напитков . Он объяснил, что алкоголь нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к серьезным осложнениям.

Тяжельников порекомендовал россиянам отказаться от тяжелой пищи. Вместо этого стоит обратить внимание на холодные блюда — супы, салаты, кисломолочные продукты.

На текущей неделе в Центральной России снова установилась жара. Метеорологи предупреждают, что к выходным столбики термометров могут подняться до плюс 33 градусов. Также температурный рекорд 24-летней давности был побит на 16 метеорологических станциях сразу в четырех регионах Западной Сибири. Самую высокую температуру зафиксировали в кузбасском городе Междуреченске — 37,6 градуса тепла.

В начале июля сообщалось, что в столичном регионе зафиксировали серьезный всплеск заболеваемости церкариозом, более известным как «болезнь купальщиков». Россияне начали обращаться к дерматологам с жалобами на кожный зуд, температуру и волдыри по всему телу. Большинство из пациентов признались, что спасались от жары, купаясь в водоемах со стоячей водой.

