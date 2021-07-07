Cразу в нескольких регионах Сибири побит температурный рекорд 24-летней давности

Температурный рекорд 24-летней давности был побит на 16 метеорологических станциях сразу в четырех регионах Западной Сибири. Об этом сообщает ТАСС.

На территории Кемеровской области 5 июля зафиксировали превышение рекордов 1997 года — на 0,2 и 0,7 градуса в Кемерове и Новокузнецке, в Алтайском крае тоже 0,2 градуса. По Новосибирской области в Искитиме на один градус был превышен рекорд 1997 года, Обская ГЭС — на два градуса. Республика Алтай на 0,9 градуса был превышен рекорд 1969 года.

Самую высокую температуру зафиксировали в кузбасском городе Междуреченске — 37,6 градуса тепла.

Отмечается, что аномальная жара в Сибири связана с поступлением воздушной массы с юго-запада, из районов северного Казахстана и средней Азии.