Гидрометцентр предупредил москвичей о возвращении аномальной жары. На неделе воздух прогреется до 35 градусов. Об этом сообщается на сайте метеослужбы.

Согласно прогнозу, 7 июля в Москве ожидается до 30 градусов. С четверга дневная температура превысит эту отметку и к следующему понедельнику, 12 июля, достигнет 35 градусов. Такая жара будет держаться и на следующий день.

Для Москвы это — вторая волна аномальной жары с начала лета.

Ранее в июне был введен «оранжевый» уровень погодной опасности. Первый летний месяц 2021 года стал самым знойным за многолетнюю историю метеонаблюдений в столице.