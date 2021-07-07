Названы сроки аномальной жары в Санкт-Петербурге — она продержится как минимум до 12 июля. Об этом заявили в региональном управлении МЧС, пишет «Фонтанка».

Среднесуточная температура воздуха в городе до пятницы, 9 июля, составит 24-28 градусов тепла, что на 7-10 градусов превышает нормальные значения.

Ранее о возвращении аномальной жары Гидрометцентр предупредил москвичей. На неделе воздух прогреется до 35 градусов. Научный руководитель госучреждения Роман Вильфанд также отметил, что в ближайшие дни центральную и северо-западную европейскую часть России накроет аномально жаркая погода с отклонениями от нормы на 7-15 градусов.

Особенно жаркая погода будет наблюдаться в эти сроки и в Ненецком автономном округе, Мурманской области и Якутии.

